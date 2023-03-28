قطار جديد يخرج عن مساره في الولايات المتحدة الأمريكية

خرج قطار شحن عن مساره في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الاثنين دون أن يتسبب الحادث بوقوع إصابات أو تهديد للبيئة، حسبما أعلنت خدمة الإطفاء والإنقاذ المحلية.

وأفادت خدمة الإطفاء في منطقة سان برناردينو عبر "تويتر"، بتعرض قاطرتين و53 عربة محملة بخام الحديد للحادث.

وقالت: "يتعامل متخصصون مع تسرب طفيف للوقود، ولا يوجد حاليا أي تهديد بيئي للسكان"، مضيفة أن الحادث لم يتسبب في حريق وأن أحدا لم يصب بأذى.

Kelso(Update/Final): Total of 55 cars derailed including two locomotives. Minor fuel leak from one locomotive being addressed by HazMat personnel. No current threat to public or environment. @UnionPacific is lead agency and point of contact for media. pic.twitter.com/6BFgIsTe40 — San Bernardino County Fire (@SBCOUNTYFIRE) March 27, 2023

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يأتي ذلك بعد ساعات على خروج قطار يحمل مواد خطرة عن مساره في ولاية نورث داكوتا.

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الولايات المتحدة شهدت خلال العقد الماضي خروج ما يزيد في المعدل عن ألف قطار عن المسار سنويا. وازداد الاهتمام بمثل هذه الحوادث بعد اشتعال النيران في عشرات العربات التي تحتوي على مواد كيميائية ثم انفجارها في ولاية أوهايو في 3 فبراير الماضي.

المصدر: "نوفوستي"