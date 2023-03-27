تسرب مواد خطرة في حادث قطار بالولايات المتحدة

أفاد تقرير لقناة "فالي نيوز" التلفزيونية بخرج قطار يحمل مواد خطرة عن مساره في ولاية نورث داكوتا الأمريكية.

وقال التقرير: "خرج قطار مكون من 70 عربة عن مساره، وتسربت منتجات نفطية تستخدم في إنتاج الأسفلت".

ووقع الحادث في منطقة ريتشلاند بالقرب من ويندمير. ووفقا للسلطات المحلية، خرج حوالي 31 عربة عن السكة.

ولم يصب أحد جراء الحادث. وبدأ أعمال تنظيف المنطقة ومن المتوقع أن يستغرق ذلك من 7 إلى 10 أيام.

المصدر: نوفوستي