الولايات المتحدة.. خروج قطار بضائع عن مساره في نورث كارولينا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن قطار بضائع يتبع شركة "نورفولك الجنوبية" خرج عن مساره، صباح يوم السبت، في ليكسينغتون بولاية نورث كارولينا.

وقال متحدث باسم الشركة لـ"Fox News Digital"، إن لا شيء يدعو السكان في المنطقة للقلق".

وأضاف المتحدث: "خرج أحد قطاراتنا الذي كان يسافر عبر ليكسينغتون عن مساره هذا الصباح.. ومن بين عربات القطار البالغ عددها 132، خرجت واحدة عن مسارها".

وأكد أنه لا توجد تقارير عن حالة خطرة أو خطر على الجمهور.

وصرح بأن الطاقم بأمان وأن الموظفين في طريقهم لبدء عمليات التنظيف.

وتسبب خروج قطار الشحن الجنوبي نورفولك عن مساره في توقف عدة قطارات.

ويأتي انحراف القطار عن المسار بعد أقل من شهر من خروج قطار عن سكة الحديد يجر 50 عربة 10 منها تحمل كلوريد الفينيل.

المصدر: "فوكس نيوز"