يحمل مواد خطيرة.. حريق هائل إثر خروج 50 عربة قطار عن القضبان في "شرق فلسطين" الأمريكية (فيديو)

خرجت حوالى 50 عربة قطار شحن عن القضبان في بلدة "شرق فلسطين" في ولاية أوهايو بالقرب من الحدود مع ولاية بنسلفانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، مما تسبب باندلاع حريق هائل.

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وأفاد مشغل السكك الحديدية "نورفولك ساذرن" أمس السبت، بأن القطار كان يحمل مجموعة متنوعة من المنتجات من ماديسون في إلينوي، إلى كونواي في بنسلفانيا.

وأوضح "نورفولك ساذرن" أن 20 عربة من بين أكثر من 100 عربة في القطار، تم تصنيفها على أنها تحمل مواد خطيرة، وتم تعريفها على أنها حمولة يمكن أن تشكل أي نوع من الخطر "بما في ذلك المواد القابلة للاشتعال أو القابلة للاحتراق أو المخاطر البيئية".

من جهته، قال مايكل غراهام، عضو المجلس الوطني لسلامة النقل، إن "الحريق الذي أعقب الخروج عن المسار امتد لمسافة تقارب طول عربات القطار التي خرجت عن القضبان. ومنذ ذلك الحين، انخفضت حدة الحريق، لكنه لا يزال نشطا ولا يزال المساران الرئيسيان مغلقين".

#BREAKING: Rail cars continue to burn 16 hours after a train derailed in East Palestine, Ohio. A mandatory evacuation order remains in effect for people within a 1-mile radius of the derailment. Fortunately, no injuries have been reported. @KDKA#SkyEye2pic.twitter.com/YoIpGyE3t8 — Ian Smith (@ismithKDKA) February 4, 2023

وأضاف غراهام أن 14 عربة تحمل مادة "كلوريد الفينيل" تعرضت للنيران، وقال: "في هذا الوقت نعمل على التحقق من العربات التي تحمل مواد خطيرة، إن وجدت، وتم اختراقها".

وأشار إلى أن وكالة حماية البيئة تواصل مراقبة جودة الهواء، وسيبدأ المحققون عملهم في الموقع "بمجرد أن يصبح المشهد آمنا".

Another view of the train derailment in East Palestine....still on fire and smoking over 12 hours later. pic.twitter.com/38GfyQAeAG — Justin (@jk124k) February 4, 2023

ويرتبط "كلوريد الفينيل"، المستخدم في صناعة "راتينج البولي فينيل كلوريد" البلاستيكي الصلب المستخدم في مجموعة متنوعة من المنتجات البلاستيكية، بزيادة خطر الإصابة بسرطان الكبد وأنواع أخرى من السرطان، وفقا للمعهد الوطني للسرطان التابع للحكومة الفيدرالية. وقال المسؤولون الفيدراليون إنهم قلقون أيضا بشأن المواد الأخرى التي يحتمل أن تكون خطرة.

Smoke still billowing from train derailment in East Palestine, Ohio. Train cars burning and explosions can be heard. Authorities still aren’t sure what chemicals are burning. Live report at 9 am on Channel 11 News with @AlyssaRaymond#wpxipic.twitter.com/pNI4Sqtfxe — Lori Houy (@WPXI_Lori) February 4, 2023

وقال رئيس إدارة الإطفاء كيث درابيك، إن المسؤولين كانوا أكثر قلقا بشأن "كلوريد الفينيل"، وأشاروا إلى إحدى العربات التي تحتوي على تلك المادة الكيميائية، لكنهم قالوا إن ميزات السلامة في تلك العربة لا تزال تعمل.

وأشار درابيك إلى أن أطقم الطوارئ ستحافظ على مسافة بعيدة حتى يخبرهم مسؤولو "نورفولك ساذرن" أنه من الآمن الاقتراب.

Powerful @21WFMJNews drone video from East Palestine train derailment. Powered by @680aerialspic.twitter.com/1zU1VTAQse — Sheila Marie Miller (@21NewsEP) February 4, 2023

وقال: "عندما يقولون إن الوقت قد حان للدخول وإطفاء الحريق، سيدخل رفاقي ويطفئوا النار". وأوضح أن هناك أيضا مواد كيميائية أخرى في العربات وأن المسؤولين سيطلبون قائمة من سلطات "نورفولك ساذرن" والسلطات الفيدرالية.

ووقع الحادث على بعد حوالي 51 ميلا (82 كيلومترا) شمال غرب بيتسبرغ، وعلى بعد 20 ميلا (32 كيلومترا) من طرف شمال غرب فيرجينيا.

Train derailment has caused a massive fire and explosion in East Palestine, Ohio, which is NW of Pittsburgh



The train was carrying more than 100 oil tanker cars when it derailed and crashed into a gas station.Nearby neighborhoods are under mandatory evacuation. pic.twitter.com/ZVLjiwb8jJ — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) February 4, 2023

المصدر: أ ب