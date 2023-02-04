خروج قطار عن مساره في أوهايو واشتعال النيران فيه (صور + فيديو)

خرج قطار عن مساره قرب حدود ولايتي أوهايو وبنسلفانيا، في الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة، ما تسبب باندلاع حريق هائل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق اشتعال النيران في عدد من مقصورات القطار، في بلدة إيست بالستاين، شمال غربي بيتسبرغ.

Powerful @21WFMJNews drone video from East Palestine train derailment. Powered by @680aerialspic.twitter.com/1zU1VTAQse — Sheila Marie Miller (@21NewsEP) February 4, 2023

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، عملت فرق الطوارئ على إجلاء السكان من منازلهم في نطاق 1.6 كيلومتر من الحريق، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو أسباب الحادث.

#BREAKING: Fire official on scene in #EastPalestine#Ohio tells me the #trainderailment happened on east end of city by @MarathonFuel - station got all semis of fuel out in time



On north end, a structure was on fire but was quickly knocked down



Several agencies assisting@KDKApic.twitter.com/v3NEsXsOPj — Lauren Linder (@lauren_linder) February 4, 2023

ومن جانبها أفادت شركة "نورفولك ساذرن كورب" للشحن عبر السكك الحديدية، في بيانها، بأنها تنسق مع المسؤولين المحليين، وتعمل على تعبئة فرقها الخاصة، وسوف تنشر المزيد من التفاصيل لاحقا.

المصدر: RT