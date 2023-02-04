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خروج قطار عن مساره في أوهايو واشتعال النيران فيه (صور + فيديو)

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خروج قطار عن مساره في أوهايو واشتعال النيران فيه (صور + فيديو)
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خرج قطار عن مساره قرب حدود ولايتي أوهايو وبنسلفانيا، في الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة، ما تسبب باندلاع حريق هائل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا توثق اشتعال النيران في عدد من مقصورات القطار، في بلدة إيست بالستاين، شمال غربي بيتسبرغ.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، عملت فرق الطوارئ على إجلاء السكان من منازلهم في نطاق 1.6 كيلومتر من الحريق، ولم ترد أنباء عن ضحايا أو أسباب الحادث.

ومن جانبها أفادت شركة "نورفولك ساذرن كورب" للشحن عبر السكك الحديدية، في بيانها، بأنها تنسق مع المسؤولين المحليين، وتعمل على تعبئة فرقها الخاصة، وسوف تنشر المزيد من التفاصيل لاحقا.

 

المصدر: RT

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