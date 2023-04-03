الولايات المتحدة.. خروج قطار محمل بالبيرة عن مساره و"ماراثون" بين المواطنين لجمع الغنائم (صور)

خرج قطار محمل بالبيرة عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية، ما تسبب بسقوط الشحنة في النهر.

وأفادت شبكة NBC، بخروج 25 مقطورة عن مسارها على سكة الحديد المملوكة لشركة Montana Rail Link.

ووفقا لسلطات الولاية، لم يصب أحد بأذى جراء الحادث، وأنه لا يوجد خطر على البيئة.

ومن جانبه كتب محافظ ولاية مونتانا، غريغ غيانفورتي، عبر "تويتر"، تم إطلاعي على حادث خروج القطار عن مساره هذا الصباح، ونحن على استعداد لاستغلال جميع الموارد المتاحة للتعامل مع تداعياته".

I was briefed this morning on the train derailment in Sanders County, and we are prepared to mobilize the state's resources. — Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) April 2, 2023

وأظهرت الصور التي تم التقاطها في المنطقة، ركوب المواطنين على الزوارق وإبحارهم لجمع الغنائم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها قطار عن مساره في الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، ففي الـ 30 من مارس خرج قطار يحمل مادة الإيثانول عن مساره، في ولاية مينيسوتا.

وسبق ذلك حادث آخر في الـ 28 من مارس الماضي، حيث خرج قطار شحن عن مساره في مقاطعة سان برناردينو الأمريكية.

وفي الـ 26 من مارس الماضي، خرجت 31 مقطورة عن مسارها في ولاية نورث داكوتا، كانت محملة بمواد بترولية خطرة، تستخدم في إنتاج الإسفلت، وغيرها الكثير من الحوادث.

المصدر: وكالات