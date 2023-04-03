 
مباشر

الولايات المتحدة.. خروج قطار محمل بالبيرة عن مساره و"ماراثون" بين المواطنين لجمع الغنائم (صور)

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. خروج قطار محمل بالبيرة عن مساره و
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v1zg

خرج قطار محمل بالبيرة عن مساره في ولاية مونتانا الأمريكية، ما تسبب بسقوط الشحنة في النهر.

وأفادت شبكة NBC، بخروج 25 مقطورة عن مسارها على سكة الحديد المملوكة لشركة Montana Rail Link.

ووفقا لسلطات الولاية، لم يصب أحد بأذى جراء الحادث، وأنه لا يوجد خطر على البيئة.

ومن جانبه كتب محافظ ولاية مونتانا، غريغ غيانفورتي، عبر "تويتر"، تم إطلاعي على حادث خروج القطار عن مساره هذا الصباح، ونحن على استعداد لاستغلال جميع الموارد المتاحة للتعامل مع تداعياته".

وأظهرت الصور التي تم التقاطها في المنطقة، ركوب المواطنين على الزوارق وإبحارهم لجمع الغنائم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها قطار عن مساره في الولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي، ففي الـ 30 من مارس خرج قطار يحمل مادة الإيثانول عن مساره، في ولاية مينيسوتا.

وسبق ذلك حادث آخر في الـ 28 من مارس الماضي، حيث خرج قطار شحن عن مساره في مقاطعة سان برناردينو الأمريكية.

وفي الـ 26 من مارس الماضي، خرجت 31 مقطورة عن مسارها في ولاية نورث داكوتا، كانت محملة بمواد بترولية خطرة، تستخدم في إنتاج الإسفلت، وغيرها الكثير من الحوادث.

الولايات المتحدة.. خروج قطار محمل بالبيرة عن مساره و
الولايات المتحدة.. خروج قطار محمل بالبيرة عن مساره و
الولايات المتحدة.. خروج قطار محمل بالبيرة عن مساره و

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا