"ذا هيل": اجتماع بوتين وشي جين بينغ تحد للولايات المتحدة وحلفائها

أفادت صحيفة The Hill في مقال نشرته، بأن زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المرتقبة لموسكو الأسبوع المقبل، بمثابة تحد للولايات المتحدة وحلفائها، ومساعيهم لإضعاف روسيا اقتصاديا.

وأوضحت الصحيفة، أن إحدى النتائج المحتملة لزيارة شي جين بينغ لروسيا، ستكون تأكيدا علنيا للشراكة بين موسكو وبكين في "مواجهة التدخل الغربي في شؤونهما".

وأضافت، وأن الدعم الذي ستحصل عليه روسيا من خلال هذه الزيارة، سيكون تحديا للعقوبات الاقتصادية، التي يفرضها الغرب على روسيا، بهدف إضعافها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الأنباء التي تفيد بزيارة شي جين بينغ، لروسيا، والمحادثات التي ستجري بينه وبين نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أثارت موجة قلق كبيرة في الأوساط السياسية الأمريكية.

وخلصت الصحيفة، إلى أنه بغض النظر عن نتيجة هذه الزيارة، فإن الاجتماع سيعزز بلا شك العلاقات بين شي جين بينغ وبوتين.

يشار إلى أن هذه الزيارة، هي الأولى لرئيس الصيني إلى روسيا، عقب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لكن المسؤولين الغربيين شرعوا مؤخرا بالتحذير من أن بكين قد تقدم المساعدة العسكرية لموسكو، وأن الاجتماع المقبل سيكون المكان الأمثل لإصدار مثل هذا الإعلان.

ومن جهة أخرى أثارت هذه التصريحات حفيظة الصين، وأصدرت بيانا اتهمت فيه الولايات المتحدة بـ "النفاق"، في تحذيراتها من إمكانية إمداد الصين لروسيا بالأسلحة، منوهة بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زودت تايوان بالأسلحة.

وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن الرئيس الصيني سيزور موسكو في الفترة ما بين 20 -22 من مارس الجاري، تلبية لدعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث عدد من القضايا التي تهم البلدين.

المصدر: The Hill