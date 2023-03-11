الدفاع الروسية: تصفية 400 جندي أوكراني خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها تمكنت من القضاء على نحو 400 جندي أوكراني على خمسة محاور قتال أساسية خلال اليوم الماضي.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي أوضح أن خسائر العدو بلغت حوالي 50 فردا على محور كوبيانسك، و90 فردا على محور كراسني ليمان، و140 جنديا على محور دونيتسك، و70 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 50 آخرين على محور خيرسون.

وخلال المعارك والغارات الجوية والصاروخية والمدفعية خلال اليوم الماضي دمرت القوات الروسية على المحاور المذكورة مدفع هاوتزر ذاتي الدفع "غفوزديكا" ومدفعا ذاتي الحركة "أكاتسيا" و3 مدافع هاوتزر D-30 وD-20، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات ومستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي 124.

وفيما يلي أبرز النقاط الأخرى الواردة في تقرير الدفاع الروسية:

إصابة 75 وحدة مدفعية للعدو في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 114 منطقة

تدمير اثنين من الرادارات المضادة للبطارية أمريكية الصنع AN / TPQ-36 وAN / TPQ-50

إسقاط أربع قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان"، وأربعة صواريخ HARM المضادة للرادار

تدمير 11 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 400 طائرة، و218 مروحية، و384 3 طائرة بدون طيار، و411 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و264 8 دبابة مدرعة أخرى، و055 1 راجمة صواريخ، و4321 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و8857 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT