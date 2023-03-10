الدفاع الروسية: تدمير 400 طائرة حربية أوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت طائرة "سو-27" أوكرانية فوق دونيتسك خلال اليوم الماضي، ليبلغ إجمالي طائرات العدو التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 400 طائرة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي الصادر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، وفي ما يلي أبرز من تضمنه:

القضاء على حوالي 350 جنديا أوكرانيا، بينهم نحو 40 على محور كوبيانسك، و120 على محور كراسني ليمان، و120 آخرين على محور دونيتسك، و50 على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه و20 على محور خيرسون

تدمير 4 مدافع هاوتزر D-30 وD-20 واثنين من المدافع ذاتية الحركة "غفوزديكا" ومدفع M777 أمريكي الصنع ودبابة، إضافة إلى عدد من المدرعات ومركبات عسكرية على المحاور المذكورة خلال يوم

تدمير منظومة "إس-300" مضادة للطائرات في دونيتسك

إصابة 83 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 127 منطقة

إسقاط 9 صواريخ HIMARS و7 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة

مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 400 طائرة، و218 مروحية، و373 3 طائرة بدون طيار، و411 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و249 8 دبابة ومدرعة أخرى، و055 1 راجمة صواريخ، و4315 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و8830 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT