صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن هجمات اليوم على أوكرانيا كانت ردا على الهجمات الإرهابية في منطقة بريانسك الروسية، حيث وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية واسعة النطاق.

وتابعت الوزارة أنه خلال الضربات التي شنت اليوم على أراضي أوكرانيا، تم استخدام صواريخ "كينجال" فرط الصوتية، وقد تضررت عناصر البنى التحتية العسكرية لأوكرانيا، وكذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري، ومنشآت الطاقة التي تغذيها.

إقرأ المزيد

وقد أصابت جميع الصواريخ عالية الدقة من الجو والبحر والبر أهدافها، ونتيجة للضربات تم تدمير قواعد هجوم الطائرات المسيرة، وتعطيل نقل الاحتياطيات والنقل بالسكك الحديدية للأسلحة الأجنبية، وتعطيل مرافق لإنتاج وإصلاح المعدات العسكرية والذخيرة.

وقد تابع تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا الصادر عن وزارة الدفاع لليوم الخميس أن القوات المسلحة الروسية قامت بتحييد أكثر من 135 عسكريا من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك، وبلغت خسائر العدو في اتجاه كراسنوليمان 115 جندي أوكراني، إضافة إلى تدمير 6 قطع معدات.

وفي كوبيانسك تم تحييد ما يصل إلى 50 جندي أوكراني وتم تدمير 9 قطع من المعدات، كما أسقطت القوات الجوية الفضائية التابعة للقوات المسلحة الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" وتم إسقاط مروحية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك قامت القوات المسلحة الروسية بتصفية ما يصل إلى 65 عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ 24 ساعة الماضية. كذلك دمرت القوات المسلحة الروسية مخزن الذخيرة الخاص باللواء الآلي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية ومحطة رادار أمريكية الصنع في جمهورية دونيتسك الشعبية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية