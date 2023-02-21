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واشنطن ترفض اتهامات الصحفي هيرش بضلوعها في تفجير "السيل الشمالي"

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واشنطن ترفض اتهامات الصحفي هيرش بضلوعها في تفجير
Globallookpress The Swedish Coast Guard/Handout via Xinhua
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رفض مستشار البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة جيم كيلي الاتهامات بضلوع الولايات المتحدة في تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" الروسية في بحر البلطيق.

وقال كيلي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إن "الاتهامات بضلوع الولايات المتحدة في تلك الأعمال التخريبية تعتبر كذبا مطلقا. والولايات المتحدة ليست متورطة فيها بأي شكل من الأشكال".

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يذكر أن الصحفي الأمريكي سيمور هيرش نشر في وقت سابق من هذا الشهر مقالا، تحدث فيه عن ضلوع الولايات المتحدة بمساعدة النرويجيين في تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في سبتمبر الماضي.

ودعت روسيا لعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تفجير "السيل الشمالي". وقالت إنها أعدت مشروع القرار بشأن هذه القضية وستطرحه على التصويت لاحقا.

المصدر: تاس

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