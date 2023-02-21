اجتماع مجلس الأمن حول حادثة تفجير أنابيب "السيل الشمالي"

يعقد مجلس مجلس الأمن اجتماعا، لمناقشة نص مشروع قرار روسيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يطالب بإنشاء لجنة للتحقيق في التخريب في خطوط أنابيب "السيل الشمالي".

قالت نائبة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن تفويض الأمم المتحدة لا يشمل تأكيد أو التحقق من التقارير حول ما حدث في "السيل الشمالي".

وقالت ديكارلو: "نحن على علم بتقارير جديدة عن أعمال تخريب مزعومة لخطي أنابيب السيل الشمالي.. أكرر أن الأمم المتحدة ليست في وضع يمكنها من التحقق أو تأكيد أي مزاعم تتعلق بالحوادث، ونحن ننتظر نتائج التحقيقات الوطنية الجارية".

وعلى هامش الجلسة، قال دميتري بوليانسكي النائب الأول للمندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، إن السويد والدنمارك وألمانيا لم تزود روسيا ببيانات عن تحقيقاتها في التخريب في خطوط "السيل الشمالي".

وأضاف بوليانسكي: "يزعمون أنهم أبلغوا روسيا، لكن هذا ليس صحيحا.. وقد رفضوا أي محاولات من جانبنا للحصول على أي معلومات منهم".

يتبع..