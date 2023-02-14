وزير الدفاع الأمريكي الأسبق يقع في الفخ ويعترف: كييف تنفذ أعمالا قذرة لا تريد واشنطن تلويث يديها بها

قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك إسبر إن الشعب الأوكراني في النزاع مع روسيا "ينفذ الأعمال القذرة" التي لا تريد الولايات المتحدة القيام بها.

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واتصل المخادعان الروسيان فلاديمير كوزنيتسوف وألكسي ستولياروف، المعروفان بلقبيهما "فوفان" و"ليكسوس" بوزير الدفاع الأمريكي الأسبق مارك إسبر باسم الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، وبحثا معه موقفه من مشاركة الولايات المتحدة في النزاع في أوكرانيا.

وقال إسبر: "يقوم الشعب الأوكراني بالعمل القذر الذي لا نريد نحن أبدا القيام به هنا، في الولايات المتحدة. ولهذا السبب يجب علينا أن نستمر في دعمهم بكل طريقة ممكنة، سواء كانت ذخيرة أو أسلحة أو معلومات استخباراتية وإلى آخره".

وعبر إسبر عن اعتقاده بأن انتشار النفوذ الروسي في البلدان الأخرى بما في ذلك في إفريقيا، "يمثل مشكلة" بالنسبة للولايات المتحدة.

كما عبر عن قلقه من احتمال وقوع التكنولوجيات الأمريكية بسبب إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في أيدي الدول الأخرى. وأوضح: "الشيء الوحيد الذي يثير قلقا لدي هو عما إذا كنا نقدم التكنولوجيات التي يمكن للروس السيطرة عليها ونقلها إلى الصين وإيران. يجب أن نكون حذرين لمنع وقوع التكنولوجيات في أيدي الغير".

المصدر: تاس