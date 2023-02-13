وزير الدفاع الأمريكي السابق: فات الأوان على إمداد أوكرانيا بالأسلحة

صرح وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، بأن الأوان قد فات على تسليم أوكرانيا أنظمة Patriot للدفاع الجوي.

وأشار إسبر، إلى أن الحكومة الأمريكية تأخرت في إمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي Patriot، فأوكرانيا كانت بحاجة إليها قبل عدة أشهر.

وأضاف إسبر في مقابلة مع صانعي المقالب الروسيين، فوفان، ولكزس، أنه انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتباطئه في إمداد أوكرانيا بالأسلحة، ورفضه إرسال أسلحة معينة، مشيرا إلى أنه حاول إثارة مسألة إمداد كييف بأنظمة ATACMS مرات عدة.

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وتابع إسبر، "على أوكرانيا أن تستمر في طلب ما تحتاجه من الولايات المتحدة، أعتقد أن مواقفة الرئيس الأمريكي على مطاب كييف مسألة وقت، وسأصر على إمدادها بأنظمة ATACMS".

ونوه، بأن أنظمة Patriot، لن تصل أوكرانيا قبل 6 – 8 أشهر، في الوقت التي كانت كييف بحاجتها خلال الشهر الماضي.

ومن جانبها أكدت روسيا على لسان العديد من مسؤوليها، أن إمداد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة، لن يحد روسيا عن تحقيق أهدافها، وإنما سيطيل أمد الصراع، ويزيد أعداد الضحايا.

وصرح الكرملين مرارا، على لسان العديد من مسؤوليه، بأن أية شحنة أسلحة غربية تتجه إلى أوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية، وأنه سيتم سحقها جميعها.

المصدر: نوفوستي