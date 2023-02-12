"تليغراف" ترجّح تصنيع أسلحة بريطانية في أوكرانيا

رجّحت صحيفة "تليغراف" تصنيع أسلحة وعربات عسكرية بريطانية في أوكرانيا بموجب ترخيص، للحدّ من اعتماد كييف على إمدادات الأسلحة من الحلفاء الغربيين.

وقالت الصحيفة إن مسؤولين تنفيذيين من قطاع الدفاع البريطاني، سافروا إلى كييف لمناقشة خطط إقامة مشروعات مشتركة لتصنيع أسلحة ومركبات محليا.

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ومن المحتمل أن يُنظر إلى أي صفقة على أنها تعزيز هام لعلاقة بريطانيا مع أوكرانيا، حسبما ذكرته الصحيفة.

وأضافت أن شركات تصنيع أسلحة من دول أوروبية أخرى تجري كذلك مناقشات مع أوكرانيا بهذا الخصوص.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المسؤولين التنفيذيين قوله "إن هناك سباقا لوضع المملكة المتحدة في صدارة القائمة".

وأوضحت "تليغراف" أن أي مشروع مشترك بين شركات تصنيع أسلحة وأوكرانيا سيلزمه على الأرجح موافقة الحكومة البريطانية، وأن من شأن مثل هذه الخطوة أن تزيد عداء موسكو.

ورفض المكتب الصحفي للحكومة البريطانية التعليق على تقرير الصحيفة، وكذلك فعلت وزارة الدفاع.

وزار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، الأربعاء لندن وباريس، للمناشدة بتقديم المزيد من الأسلحة الغربية، بما في ذلك طائرات مقاتلة حديثة وأسلحة ثقيلة بعيدة المدى.

المصدر: وكالات + صحيفة "تليغراف"