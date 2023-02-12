عريضة تحمل تواقيع ربع مليون ألماني تطالب شولتس بوقف ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا

أفاد موقع change.org بأن أكثر من 250 ألف ألماني وقعوا على عريضة تطالب المستشار، أولاف شولتس، بوقف ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، وإطلاق مفاوضات للسلام مع روسيا.

وعلقت عضو البرلمان الألماني عن حزب "اليسار"، سارة واغنكنخت، على العريضة قائلة: "وقع ربع مليون مؤيد للسلام على البيان. الضغط من جانبنا يمكن أن يؤدي إلى نتائج!".

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ودعت إلى المشاركة في تظاهرة دعما للمبادرة في وسط برلين 25 فبراير.

وبوصول العريضة إلى 300 ألف مؤيد، ستصبح من أكثر العريضات توقيعا على الموقع.

وتم نشر العريضة تحت عنوان "بيان من أجل السلام" بمبادرة من، سارة واغنكنخت، والصحفية الألمانية البارزة، أليس شوارزر، مؤسسة مجلة إيما، على موقع change.org يوم الجمعة.

ووقع سياسيون ألمان معروفون، من بينهم ممثلون عن حركات سياسية متعارضة وكتاب وصحفيون وشخصيات ثقافية وفن وعلم على العريضة.

المصدر: نوفوستي