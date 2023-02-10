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المعارضة الألمانية تتهم البوندستاغ بتحريف المصطلحات في توصيف دعم كييف بالسلاح

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المعارضة الألمانية تتهم البوندستاغ بتحريف المصطلحات في توصيف دعم كييف بالسلاح
Legion-Media
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اتهمت المعارضة الألمانية البرلمان بتحريف المصطلحات بوصف الدعم العسكري لكييف بأنه "مساهمة لإحلال السلام"، وتسمية مبادرات السلام الحقيقية "دعاية تخدم روسيا".    

وأكد، أليسا وايدل، وتينو كروبالا، النائبان عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" المعارض أنهما سيواصلان الدعوة للسلام في أوكرانيا بكل قوة.

وعقد البرلمان الألماني مؤخرا جلسة خاصة لبحث مبادرة سلام طرحها حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وتدعو المبادرة إلى ربط أي دعم عسكري لكييف باستعدادها للدخول في مفاوضات سلام جادة، تراعي المصالح الأمنية الأوكرانية والروسية.

المصدر: نوفوستي

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