زلزال تركيا.. وصول مجموعة من المنقذين والأطباء من رومانيا

وصلت مجموعة من رجال الإنقاذ والأطباء من رومانيا، برفقة مدربي الكلاب، إلى مقاطعة هاتاي التركية لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال.

أفادت بذلك Digi24، حيث تابعت: "وصلت مجموعة دعم من رومانيا، تتألف من أفراد البحث والإنقاذ المتخصصين من مؤسسة (فريق البحث والإنقاذ الحضري الروماني) RO-USAR، إضافة إلى أفراد من فرق الكلاب Service Dog Club، إلى مقاطعة هاتاي، في منطقة بالقرب من مدينة أنطاكيا، حيث بدأ رجال الإنقاذ الرومانيون في بناء قاعدة عملياتية بالتوازي مع التحضير لأولى ورديات بدء عملية الدعم".

إقرأ المزيد

وقد نفذ فريق من ضباط وضباط الصف مع كلاب البحث والإنقاذ بالفعل أول عمل استطلاعي ميداني مع فريق من تركيا في منطقة سكنية.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة قد ضرب جنوب شرق تركيا، ما يجعله الأقوى في البلاد منذ زلزال عام 1939، وفقا لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وضرب زلزال آخر قوته 7.6 البلاد بعد ظهر يوم الاثنين، حيث تجاوزت حصيلة القتلى بحسب آخر البيانات 3400، فيما أصيب أكثر من 20 ألف. وقد أعلن الرئيس أردوغان 7 أيام حدادا وطنيا في البلاد على ضحايا الكارثة.

كذلك وردت أنباء عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، وبلغ عدد الضحايا في الوقت الحالي أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1400.

المصدر: نوفوستي