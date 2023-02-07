خبراء اليونيسكو يقيمون الأضرار التي لحقت بمواقع التراث التركي والسوري

صرح الملحق الصحفي لمنظمة اليونيسكو توم مالار بأن المنظمة سوف ترسل خبراءها لتقييم الأضرار التي لحقت بقلعة غازي عنتاب التاريخية في تركيا وقلعة حلب في سوريا نتيجة الزلزال.

جاء ذلك وفق ما صرح به مالار لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث تابع المتحدث باسم اليونيسكو أن المنظمة وشركاءها مثل المجلس الدولي للآثار والمواقع ICOMOS سوف يقومون بتجميع دقيق للأضرار من أجل حماية هذه المواقع بسرعة وتحقيق الاستقرار فيها.

وقال المتحدث إن المنظمة مهتمة بشكل خاص بحالة حلب بعد الزلزال، حيث تعرضت المدينة لأضرار جسيمة.

وقد تعرضت قلعة غازي عنتاب التاريخية في تركيا وقلعة حلب في سوريا، وكلاهما من مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو لأضرار بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد بقوة 7.4 درجة صباح أمس الاثنين.

المصدر: نوفوستي