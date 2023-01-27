الخارجية الروسية توجه نصيحة للسفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو

نصحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السفيرة الأمريكية الجديدة لين تريسي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الروسية.

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لزاخاروفا اليوم الجمعة، حيث قالت إن "موسكو تأمل ألا تتدخل السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا، لين تريسي، في الشؤون الداخلية لروسيا، ونأمل أن تأخذ السفيرة الحالية في الحسبان أخطاء أحد أسلافها الحاصلين على وسام العداء لروسيا (مايكل) ماكفول، الذي حوّله التدخل في الشؤون الداخلية الروسية تحت ستار العمل مع المجتمع المدني إلى شخص منبوذ. لذلك لا ننصح السفيرة الجديدة باتباع هذا المسار الخاطئ".

وكان المتحدث باسم السفارة الأمريكية قد صرح في وقت مبكر اليوم أن تريسي ستعقد لقاءات بوزارة الخارجية الروسية خلال الأسبوع المقبل في الفترة من الاثنين إلى الخميس، فيما ذكرت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في وقت سابق أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا لين تريسي هي أول امرأة في التاريخ تشغل هذا المنصب.

المصدر: نوفوستي