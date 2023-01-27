السفيرة الأمريكية في موسكو تعقد لقاءات في وزارة الخارجية الروسية الأسبوع المقبل

أفادت السفارة الأمريكية في موسكو لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن السفيرة الأمريكية الجديدة في موسكو لين تريسي ستعقد عددا من اللقاءات في وزارة الخارجية الروسية الأسبوع المقبل.

وصرح المتحدث باسم السفارة بأن "عددا من اللقاءات ستعقد بوزارة الخارجية الروسية خلال الأسبوع المقبل في الفترة من الاثنين إلى الخميس".

وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن السفيرة الأمريكية الجديدة لدى روسيا لين تريسي هي أول امرأة في التاريخ تشغل هذا المنصب.

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وتتحدث تريسي اللغة الروسية وعملت بالفعل في موسكو في الأعوام 2014-2017، حينما شغلت منصب رئيس البعثة الدبلوماسية. وحتى وقت قريب، كانت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى أرمينيا، وفي 2012-2014 شغلت منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا الوسطى، وفي 2010-2011 نائب رئيس البعثة في تركمانستان.

وأثناء عملها في القنصلية الأمريكية في بيشاور، باكستان، تلقت تريسي جائزة الوزارة لـ "البطولة" بعد نجاتها من محاولة هجوم مسلح، وقد شملت مهامها الدبلوماسية الأخرى كازاخستان وقرغيزستان وأفغانستان.

المصدر: نوفوستي