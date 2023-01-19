موسكو: لا نجري أي اتصالات مع الأوروبيين حول "التسوية بالصيغة الكورية" في أوكرانيا

نفى القائم بأعمال مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، تصريحات المسؤولين الأوكرانيين حول مناقشة مزعومة بين موسكو وبروكسل لتسوية النزاع في أوكرانيا "بالصيغة الكورية".

وقال لوغفينوف في تصريح لصحيفة "إزفيستيا"، نشر يوم الخميس، إنه "لا توجد أي اتصالات بين ممثلي روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن التسوية الأوكرانية، وذلك ليس فقط في سياق "الصيغة الكورية"، بل وعلى الإطلاق".

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وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الجانب الأوكراني، وخاصة سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانولوف، بأن هناك مقترحات من الجانب الروسي لتسوية النزاع وفق "الصيغة الكورية"، حيث انتهى النزاع بين سيؤول وبيونغ يانغ عند خط العرض الـ38 وهو خط التماس عام 1953، حيث انتهت الحرب في شبه الجزيرة الكورية بعد تقسيمها إلى شمال وجنوب.

وتحدث دانيلوف حول أن الدبلوماسيين الروس بعثوا بإشارات إلى السياسيين الأوروبيين بأن موسكو "مستعدة للتنازلات شرط تثبيت الوضع الراهن".

وسبق للمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أكد أن التصريحات حول "الصيغة الكورية" محض كذب.

المصدر: نوفوستي