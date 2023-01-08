دانيلوف: يعرضون على أوكرانيا تسوية وفقا للسيناريو الكوري

قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن بلاده تلقت عروضا للدخول في تسوية للأزمة الأوكرانية وفقا لسيناريو تسوية الأزمة الكورية.

وأضاف المسؤول الأوكراني في حديث تلفزيوني: "يعرضون علينا حاليا، تسوية وفقا للنموذج الكوري. أي وفقا لما يسمى بـ "خط العرض 38" المعروف. أي في هذا الطرف، يعيش أوكرانيون من هذا الصنف، وهناك يتواجد أوكرانيون من صنف آخر. أعلم على وجه اليقين أن أحد الخيارات التي يمكنهم تقديمها لنا، هو خيار خط العرض 38".

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ووفقا له، الآن في الاجتماعات مع بعض السياسيين الأوروبيين، يقال لنا إن ممثلي الجانب الروسي" يرسلون إشارات حول استعدادهم لتقديم تنازلات، ولكن بهدف تثبيت الوضع الراهن القائم اليوم".

ويشار إلى أن حالة شبه الجزيرة الكورية تقع في حالة حرب من الناحية الرسمية، وذلك لأن الحرب الكورية 1950-1953 انتهت بوقف إطلاق النار ، وليس معاهدة سلام. وتمتد المنطقة منزوعة السلاح على طول خط العرض 38، وتقسم شبه الجزيرة الكورية إلى جزأين متساويين تقريبا.

المصدر: نوفوستي