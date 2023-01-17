صحيفة: عدد الدبابات التي سترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا غير كاف لشن هجوم مضاد

كتبت صحيفة "الغارديان" أن عدد الدبابات التي تنوي بريطانيا إرسالها إلى أوكرانيا ليس مهما لتغيير توازن القوات في ساحة المعركة.

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وعبر الصحفي دان سيبيغ في مقالة له في الصحيفة عن اعتقاده أن "إرسال بريطانيا لـ 14 دبابة "Challenger 2" ليس كافيا وحتى إذا رغبت بريطانيا في تخصيص المزيد من ترسانتها التي تضم 227 دبابة فلن تتمكن من توفير الحجم الضروري".

وأضاف أنه بالرغم من تنشيط إمدادات الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا من قبل الغرب لن يكون عدد الدبابات كافيا لكي يكون بإمكان القوات الأوكرانية شن هجوم مضاد.

وأوضح: "السؤال هنا: ما هو عدد (الدبابات) الذي سيسمح لكييف بشن هجوم خاص؟ يعتقد خبراء المعهد الدولي للأبحاث الاستراتيجية أن الجواب هو نحو مئة دبابة، هذا هو العدد الذي يصر عليه فيل أوسبرن، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية البريطانية".

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري نيك رينولندس قوله إنه في ساحة المعركة تمتلك الدبابة فقط بعد ملامستها للعدو الحماية والقدرة على التنقل والقدرة القتالية اللازمة للحفاظ على سرعة الهجوم.

وذكرت أن الناتو لديه اليوم أكثر من ألفي دبابة من طراز "Leopard 2". من جهتهم أشار خبراء المعهد البريطاني إلى أن تدريب الجنود الأوكرانيين على إدارة دبابات "Leopard" و"Challenger" قد يستغرق من 3 أسابيع إلى شهر ونصف، لكن فعالية استخدامها لا تزال تعتمد على تطوير "خطة مختصة" من قبل كييف.

وأعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، سابقا، أن بلاده ستورد إلى أوكرانيا دبابات "Leopard"، في حين وعد نظيره الليتواني، غيتاناس ناوسيدا، بتزويد أوكرانيا بالأسلحة المضادة للطائرات والذخيرة. وإضافة إلى ذلك صرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بريطانيا ستورد 14 دبابة "Challenger 2" إلى أوكرانيا في الأسابيع القريبة القادمة.

المصدر: نوفوستي