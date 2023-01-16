مسيرة حاشدة في ألمانيا تنديدا بالسياسات الغربية ضد روسيا

انطلقت مسيرة حاشدة في العاصمة الألمانية برلين، تنديدا بالسياسات الغربية المعادية لروسيا.

وأفادت صحيفة Welt الألمانية، بأن شوارع العاصمة الألمانية برلين، شهدت انطلاق مسيرة حاشدة في الذكرى السنوية المكرسة لقادة الحركة الاشتراكية في ألمانيا روزا لوكسمبورغ، وكارل ليبكنخت.

وأضافت الصحيفة، أن الألمان المشاركين في المسيرة هتفوا بشعارات معادية للغرب وسياستهم العدائية تجاه روسيا، مثل "من أجل دونباس"، "فليسقط الغرب"، "العدو الحقيقي موجود في الوطن"، وغيرها الكثير.

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كما حمل المتظاهرون علم جمهورية دونيستك الشعبية، الذي أقره الكرملين بعد انضمام الجمهورية إلى روسيا.

وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ الـ 24 من فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مهمته بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".

المصدر: نوفوستي