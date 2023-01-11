أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء ترتفع في ألمانيا

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، تقدم أكثر من 244 ألف شخص بطلب اللجوء في ألمانيا العام الماضي، ووصول أكثر من مليون لاجئ أوكراني إلى البلاد.

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وكانت أكبر دولة من حيث عدد طالبي اللجوء هي سوريا وتلتها أفغانستان وتركيا والعراق، في حين لا يحتاج اللاجئون الأوكرانيون التقدم بطلبات لجوء لأنهم يحصلون فورا على الإقامة المؤقتة.

وارتفع عدد طالبي اللجوء العام الماضي بنسبة 27.9% مقارنة بالعام 2021، خاصة خلال آخر ثلاثة شهور من العام 2022، كما زادت الأعداد مع محاولة طالبي اللجوء الوصول لألمانيا عبر طريق البلقان،

وأوضحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر أن الأزمة الأوكرانية "تسببت في أكبر حركة سفر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية"، وشكرت الألمان لترحيبهم باللاجئين من أوكرانيا بدعم كبير.

وتابعت: "في أنحاء أخرى من العالم أيضا، يفر الناس من الحرب والإرهاب، كما انعكس في زيادة كبيرة في عدد طلبات اللجوء التي قدمت في 2022"، لافتة إلى أن الحكومة تحاول دمج الوافدين إلى ألمانيا أسرع من الماضي بتقديم فصول تعلم اللغة فورا، فضلا عن إجراءات أخرى، وتحاول الحكومة أيضا تسريع عمليات ترحيل الأشخاص الذين رفضت طلباتهم.

المصدر: "أ ب"