شميغال: في أوكرانيا تم إنشاء أكبر حقل ألغام في العالم

قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إنه تم خلال العمليات القتالية في أوكرانيا، نشر الكثير من الألغام بحيث يمكن الحديث عن إنشاء أكبر حقل ألغام في العالم.

وذكر شميغال أن مساحة الأراضي التي تحتوي على ألغام في أوكرانيا، تبلغ حوالي 250 ألف كلم مربع.

وأضاف شميغال في حديث لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية: "في الوقت الحالي، يعتبر هذا أكبر حقل ألغام في العالم. وهو ليس فقط يعيق حركة الناس، بل يخلق أيضا مشاكل كبيرة للزراعة التي تعد القطاع الرئيسي في اقتصادنا".

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وأشارت الوكالة إلى أن مساحة حقل الألغام، الذي أعلن عنه رئيس حكومة أوكرانيا، هي أكبر من مساحة كل شبه الجزيرة الكورية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية لكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية معا حوالي 221 ألف كلم مربع.

ووفقا لشميغال، تعتمد السلطات الأوكرانية على مساعدة كوريا الجنوبية في تطهير حقول الألغام، لأن الأخيرة تتمتع بخبرة واسعة في إزالة الألغام، وتمتلك الكوادر والمعدات اللازمة لذلك.

وقدر شيميغال إجمالي حجم الأضرار التي لحقت بالفعل بأوكرانيا من العمليات العسكرية بنحو 700 مليار دولار، ونوه بالأضرار الجسيمة التي لحقت بمنشآت الطاقة.

وقال: "تعرضت كل محطات الطاقة في بلادنا للقصف بالصواريخ أو الطائرات بدون طيار الروسية. هدف روسيا هو تدمير جميع شبكات الطاقة في أوكرانيا ".

ووفقا له، تعتزم أوكرانيا استعادة جميع الأراضي التي فقدتها سابقا هذا الشتاء أو بعد ذلك، ولكن لتحقيق النصر النهائي، تحتاج كييف لدعم الدول الأخرى، والذي يجب أن يمتثل بتشديد العقوبات ضد روسيا، وكذلك مساعدة أوكرانيا بالمال والموارد والأسلحة.

المصدر: news.mail.ru