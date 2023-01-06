صرح وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، في مقابلة مع قناة "1 + 1" التلفزيونية بأن الجنود الأوكرانيين ينفذون مهمة حلف "الناتو"، ويشاركون في الصراع ضد روسيا بدلا منه.

وقال ريزنيكوف: "نحن ننفذ مهمة حلف الناتو اليوم.. إنهم لا يريقون دماءهم بل نحن نسكب دماءنا ولذا فهم مطالبون بتزويدنا بالسلاح."

ووفقا له، يذكر السياسيون الغربيون كييف باستمرار بأنها "مثل درع حقيقية تحمي العالم المتحضر بأسره، والغرب بأكلمه".

في الوقت نفسه، اعترف أنه في المواجهة مع روسيا، تعيش كييف على حساب الموارد الغربية فقط مؤكدا ان بلاده على تقاتل جبهة الحضارة بمفردها على حد تعبيره.

وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى حقيقة أن "الناتو" يطلق العنان للأزمة في أوكرانيا.. وفي وقت سابق، أشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن الحلف يفضل القتال حتى آخر أوكراني.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه بمناسبة العام الجديد للروس، أن الغرب يستخدم شعب أوكرانيا لتقسيم روسيا وإضعافها، لكن موسكو لن تسمح بذلك أبدا.

وتجري روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، وصفها بوتين بأنها مهمة حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ووفقا للرئيس، الهدف النهائي للعملية هو تحرير دونباس وخلق الظروف التي تضمن أمن روسيا نفسها.

المصدر: نوفوستي