"لم يكن تهديدا".. البيت الأبيض يغيّر تصريحاته حول صاروخ كوريا الشمالية

تراجع البيت الأبيض عن وصفه إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات بـ"الانتهاك الوقح" لقرارات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، اليوم الجمعة، إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات لم يشكل تهديدا للولايات المتحدة.

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وبيّن أنه "بقدر ما كان الأمر مثيرا للقلق، نرى أن إطلاق (الصاروخ) لم يكن تهديدا للأراضي" الأمريكية.

يُشار إلى أن صاروخ بيونغ يانغ عبر حوالي 1000 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر قبالة اليابان.

وفي السياق ذاته، أبدى المسؤول الأمريكي قلقه حيال هذا الفصل الجديد من إطلاق الصواريخ القصيرة والبعيدة المدى والتي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية.

وأضاف: "في كل مرة يطلقون (صاروخا) يتعلمون. هذا مقلق. حتى لو كانت عملية الإطلاق إخفاقا أو فقط نجاحا جزئيا فإنهم يتعلمون على الدوام".

ولاحظ أن "هذا الأمر لا يزعزع استقرار شبه الجزيرة فحسب، بل المنطقة برمتها".

المصدر: أ ف ب