خبراء: كوريا الشمالية أحرزت تقدما ملموسا في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات

قال خبراء إن كوريا الشمالية أحرزت تقدما في إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. وآخر عملية إطلاق لهكذا صاروح حصلت اليوم الجمعة، وسقط في بحر اليابان قرب جزيرة هوكايدو الشمالية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من منطقة سونان بالقرب من بيونغ يانغ في غضون الساعة 10:15 صباح اليوم، وحلق الصاروخ الكوري الشمالي نحو ألف كلم مع 6,100 كلم في أقصى ارتفاع للصاروخ بسرعة قصوى بلغت 22 ماخ.

ويرى الخبراء أن الصاروخ الذي أطلقه الشمال اليوم، عمل بشكل طبيعي حتى فصل الصاروخ في المرحلتين نظرا لأن أقصى ارتفاع بلغ 6,100 كلم، غير أنه لم يتأكد مما إذا كان الصاروخ نجح في إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي أو لا.

ولم يكشف الجيش والسلطات الاستخباراتية لكوريا الجنوبية عما إذا كان صاروخ هواسونغ-17 قد نجح أخيرا أو لا، قائلين إن التحليلات جارية.

إلا أن الخبراء قالوا إنهم يعتقدون أن كوريا الشمالية أحرزت تقدما ملموسا نظرا للارتفاع والسرعة وقت الطيران.

وقال الباحث في المعهد الكوري لأبحاث الشؤون العسكرية ريو سونغ-يوب إن مسافة الطيران للصاروخ ليس لها معنى، ولم يتبق الآن سوى التقنية الخاصة بإعادة الدخول إلى الغلاف الجوي.

وقد حلق صاروخ هواسونغ-17 الذي أطلقه الشمال في يوم 3 نوفمبر، مسافة 760 كلم وبلغت ذروة ارتفاعه 1,920 كلم بسرعة قصوى 15 ماخ، غير أن الرأس الحربي له لم يكن قادرا على الطيران بسرعة صحيحة بسبب ضعف قوة الدفع أثناء التحليق.

المصدر: "يونهاب"