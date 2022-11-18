سيئول: سرعة صاروخ الجارة الشمالية فاقت سرعة الصوت بـ22 مرة

قال الجيش الكوري الجنوبي، إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم، قطع مسافة 1000 كلم مع ارتفاع أقصى بلغ حوالي 6100 كيلومتر وسرعة قصوى بلغت 22 ماخ.

وأضافت قيادة أركان الجيش الكوري الجنوبي في بيانها: "بلغ مدى طيران هذا الصاروخ الباليستي العابر للقارات حوالي ألف كلم، وكان أعلى ارتفاع وصل له 6100 كيلومتر، وأقصى سرعته بلغت حوالي 22 ماخ".

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ويشار إلى أن سرعة ماخ 22 تعني أن الصاروخ طار بسرعة تزيد 22 مرة عن سرعة الصوت.

في وقت سابق، قال الأمين العام لحكومة اليابان هيروكازو ماتسونو، إن الصاروخ الباليستي الكوري الشمالي طار مسافة 1000 كيلومتر، وحلق على ارتفاع 6000 كيلومتر، وسقط على بعد 200 كيلومتر من جزيرة أوشيما بالقرب من هوكايدو داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. وطار الصاروخ المذكور وفق مسار متمحور وهو ما يتطلب إطلاقا عموديا أكثر للصاروخ، مما يقلل من مسافة الطيران.

المصدر: نوفوستي