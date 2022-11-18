صاروخ كيم جونغ اون يصل الأراضي الأمريكية (اليابان)
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قال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات الذي أطلقته كوريا الشمالية اليوم الجمعة يمكن أن يطال أرض الولايات المتحدة.
وأوضح هامادا: تظهر الحسابات المستندة إلى مسارات الطيران أن مدى الصاروخ يمكن أن يتجاوز 15 ألف كيلومتر، تبعا لوزن الرأس الحربي وعوامل أخرى. وبالتالي، فإن البر الرئيسي للولايات المتحدة في متناول اليد.
وأطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم صاروخا جديدا باتجاه الشرق وفق ما أفادت مصادر رسمية متطابقة في اليابان وكوريا الجنوبية.
المصدر : رويترز