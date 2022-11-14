أذربيجان تعلن الكشف عن شبكة تجسس وتتهم إيران بزرعها

أعلن جهاز أمن الدولة الأذربيجاني اليوم الاثنين، عن "كشف شبكة تجسس واعتقال 5 من أفرادها"، وقال إن أجهزة الاستخبارات إيرانية هي التي زرعتها البلاد.

وقال جهاز أمن الدول الأذربيجاني في بيان، إنه "نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها، تم الكشف عن أن قبطانا لسفينة أسطول نفط بحر قزوين، ويدعى أسكيروف زاهر فخر الدين أوغلو، تم تجنيده من قبل ممثلي الاستخبارات الإيرانية خلال فترة تلقيه تعليما دينيا في مدينة قم الإيرانية".

وأضاف البيان أنه "بناء على تعليمات أجهزة الاستخبارات الإيرانية، قام قبطان السفينة بجمع المعلومات للإضرار بسيادة أذربيجان وأمنها، حول الشركات الأجنبية ومكاتبها التمثيلية في البلاد، ومكان ووقت التدريبات التي أجرتها القوات البحرية للجمهورية في بحر قزوين، وحول نقل البضائع في منصات النفط".

كذلك أضاف البيان بأن أحد أفراد المجموعة التي تم اعتقالها زود إيران بمعلومات ذات طابع عسكري.

ولو يصدر رد إيران على هذه الاتهامات

المصدر: تاس