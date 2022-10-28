قراء صحيفة بريطانية معجبون بتصريحات بوتين عن "نهاية هيمنة الغرب"

أيد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى فالداي، أمس الخميس، بأن "الغرب لم يعد قادرا على إملاء إرادته على الإنسانية". .

وتناول مقال الصحيفة تصريح بوتين خلال منتدى فالداي أمس الخميس، بأن عصر الهيمنة الغربية قد انتهى، كما دعا بوتين إلى نظام عالمي جديد.

من جهتهم أيد الكثير من قراء الصحيفة تصريحات بوتين، وكتب أحد المعلقين: "بوتين محق تماما. سيكون العالم الخالي من الاستبداد الغربي هو الجنة".

وأيد آخر معلقا: "الغرب، وتحديدا الولايات المتحدة، يفرض ديمقراطيته على العالم من خلال قصفه خلال عقود، بدءا من حرب فيتنام. انظر فقط إلى عدد الدول التي احتلتها أمريكا ودمرتها قبل مغادرتها وتركتها في حالة من الفوضى".

وقال آخر: "أمريكا والغرب يجب أن يوضعوا في مكانهم".

كما علق مستخدم: "روسيا ستضع حدا للهيمنة الأمريكية على العالم.. لقد انتهت قوة الولايات المتحدة، لكن واشنطن لم تدرك ذلك بعد".

وفي تعليق آخر: "الهيمنة الغربية تقترب من نهايتها. ونأمل أن تتخلى أمريكا عن هيمنتها دون أن تفعل أي شيء غبي".

وقال الرئيس الروسي بوتين، متحدثا في جلسة عامة لنادي فالداي الدولي للمناقشة، إن الغرب لم يعد قادرا على إملاء إرادته على الإنسانية، لكنه لا يزال يحاول القيام بذلك، ولم تعد معظم الدول ترغب في تحملها.

المصدر: نوفوستي