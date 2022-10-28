أبرز تصريحات بوتين في منتدى فالداي

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام منتدى "فالداي" اليوم، على أن الأزمة الحالية تطال الجميع وأن البشرية أمام طريقان، مشيرا إلى أن العالم يتجه إلى مسار متعدد الأقطاب.

وشملت كلمة الرئيس الروسي، اليوم الخميس، في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" مختلف القضايا السياسية والاقتصادية الملحة التي يواجهها العالم، وفيما يلي أبرز التصريحات:

بوتين: الموقف في العالم يتوجه نحو السيناريو الأسوأ.

بوتين: الغرب أشعل الحرب في أوكرانيا وارتكب عددا من الأخطاء المنهجية.

بوتين: الغرب يتجاهل مصالح الدول الأخرى وقيمها وثقافاتها.

بوتين: الغرب يسعى لكي ينصاع له الجميع.

بوتين: الأزمة تطال الجميع الآن وليس هناك أي أوهام.. أمام البشرية طريقان، إما المضي قدما نحو الانهيار أو العمل على نظام جديد معا.

بوتين: الأحداث دفعت بالقضايا البيئية إلى المشهد الخلفي، في الوقت الذي لم تختف فيه هذه التهديدات الأساسية ولا زال اختلال التوازن البيئي يمثل تحديا لنا جميعا.

بوتين محذرا الغرب: من يزرع الريح يحصد الزوبعة.

بوتين: من إفراط ثقة الغرب بالعصمة عن الأخطاء أصبح بين إلغاء وتدمير المعارضين خطوة واحدة.

بوتين: الفيلسوف الروسي ألكسندر زينوفييف قال منذ عشرين عاما إن ما يحتاجه الغرب للحياة هو أن يكون كوكب الأرض وجميع موارد البشر تحت إمرته.

بوتين ينتقد عملية اغتيال قاسم سليماني من قبل الغرب.

بوتين: لقد قتل الغرب قاسم سليماني على أراضي دولة ثالثة.

بوتين: الغالبية العظمى من الدول تطالب الآن بالديمقراطية في الشؤون الدولية، ولا تقبل الإملاءات المفروضة على الدول.

بوتين: لدينا مناطق في روسيا يحتفلون فيها بجميع المناسبات الخاصة ذات الديانات المختلفة: الإسلام والمسيحية والبوذية.

بوتين: من الوقاحة اعتراف الغرب الصريح بتمويل الانقلاب في أوكرانيا بالأرقام.

بوتين: لن يكون بمقدور أي أحد أن يملي على روسيا نوع المجتمع الذي يجب أن يعيش فيه وأي قيم يتبعها.

بوتين: لابد من فتح قنوات الحوار بين الحضارات، والبحث عن جوهر الوجود الإنساني الذي نلتقي فيه جميعا.

بوتين: فليفعلوا ما يشاؤون في مسيرات المثليين وغيرها لكن ما لا يملكون الحق فيه هو إجبار الآخرين على الحياة في نفس الأطر.

بوتين: روسيا ليست عدوا للغرب.

بوتين: الشخصية السياسية لأوروبا اليوم أصبحت محدودة للغاية.

بوتين: هناك الغرب التقليدي الذي يرتبط بالديانات وحتى بالتاريخ القديم، والذي تعده روسيا قريبا منها، وغرب آخر عدواني واستعماري بعيد عن القيم والمبادئ الروسية.

بوتين: على عكس الغرب نحن ندخل البيوت من أبوابها لا من الفناء الخلفي.

بوتين: من المستحيل بالنسبة لروسيا تطبيق سيناريو التدمير أو تحويلها لأداة لتحقيق أهداف جيوسياسية.

بوتين: روسيا حاولت بناء علاقات مع الغرب وحلف "الناتو"، وكانت رسالتها: "فلنعش سويا".

بوتين: مواجهة الدكتاتورية في الشؤون الدولية غير ممكن سوى من خلال تطور البلدان والشعوب.

بوتين: روسيا تسعى لإنشاء منصات مالية دولية جديدة في العالم لا تعتمد على مركز تحكم واحد.

بوتين: الولايات المتحدة والغرب قضيا على مصداقية الدولار والعملات الاحتياطية من خلال الاستيلاء على الاحتياطيات الروسية.

بوتين: التسويات بالعملات الوطنية ستهيمن تدريجيا على العالم ويجب أن تستفيد الغالبية من التجارة العالمية وليس من "الشركات الفردية فائقة الثراء".

بوتين: التطور التكنولوجي لا ينبغي أن يزيد من عدم المساواة على الصعيد العالمي، بل يجب أن يقلله، هذه هي الطريقة التي تنفذ بها روسيا سياساتها.

بوتين: انهيار الاتحاد السوفيتي أخل بالتوازن الجيوسياسي في العالم.

بوتين: العالم يمر بنقطة تحول تاريخية هي الأخطر والأهم منذ الحرب العالمية الثانية.

بوتين: فترة الهيمنة المطلقة للغرب على الشؤون العالمية تقترب من نهايتها.

بوتين: التغيير كان يجري منذ سنوات عديدة، ذلك التغيير التكويني في العالم شأنه شأن طبقات الأرض في حركة دائمة. هناك تغيير دائم.

بوتين: تظهر قوى جديدة في آسيا وإفريقيا لديها آفاق واسعة على الرغم من كونها فقيرة حتى اللحظة.

بوتين: أؤكد أن ما يحدث في النهاية سوف يكون في مصلحة روسيا ومستقبلها.

بوتين: الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونباس لم يكن كافيا وكان يجب ضمها لروسيا.

بوتين: طالما أن الأسلحة النووية موجودة فهناك دائما خطر من استخدامها.

بوتين حول الحوار مع الولايات المتحدة: نحن مستعدون لحل أي قضية.

بوتين: الولايات المتحدة لم تستطع اللحاق بروسيا بعد في صنع الأسلحة فرط الصوتية.

بوتين: أردوغان شريك دائم وموثوق.

بوتين: جميع الأديان في روسيا وطنية جدا.

بوتين: روسيا عرضت على أرمينيا خطة من أجل قره باغ ولكن يريفان قررت السير في طريقها الخاص

بوتين: الاقتصاد الروسي تكيف مع العقوبات وتجاوز المرحلة الصعبة.

بوتين: الشركاء الغربيون يفعلون كل شيء لتشويه سمعة روسيا وإذلالها.

بوتين: التصريحات بأن روسيا فجرت أنابيب السيل الشمالي "مجنونة".

المصدر: RT