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بايدن ينبه روسيا الى أن حلف الأطلسي سيدافع عن "كلّ شبر" من أراضيه

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بايدن ينبه روسيا الى أن حلف الأطلسي سيدافع عن
AP
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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة مع حلفائها في "الناتو" مستعدين للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلف.

وقال بايدن: "سنبقى على المسار الحالي. نعتزم الاستمرار في توفير المعدات العسكرية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وعن أراضيها وحريتها، بما في ذلك الموارد الإضافية التي سيقدمها لي الكونجرس اليوم، بمبلغ 13 مليار دولار أخرى لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها والمقاومة".

وأضاف: "نحن مستعدون تماما للدفاع، يجب أن أكرر هذا، أمريكا مستعدة تماما، جنبا إلى جنب مع حلفائنا في الناتو، للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، كل شبر. السيد بوتين، لا تفهمني خطأ، كل شبر".

المصدر: تاس

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