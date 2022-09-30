بايدن يضل طريقه مجددا ويصافح الحاضرين (فيديو)

وجد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه مرة أخرى في وضع غير مريح، حيث ضل طريق الخروج بعد إلقائه كلمة، وتوجه نحو الحاضرين، رغم أن من حوله حاولوا الإمساك به.

وسبق وأن ظهر الرئيس الأمريكي وهو "يصافح الرجل الخفي"، كذلك وثقته عدسة الكاميرا وهو يتعثر ويسقط عدة مرات عند صعوده سلم الطائرة، كما أنه سبق أن نسي أسماء المسؤولين وأفراد الأسرة.

الآن وبعد إلقائه خطابا، تجول ببطء في الاتجاه الخاطئ من المنصة، حتى أنهم حاولوا الإمساك به من يده، واتجه إلى الحاضرين وبدأ يصافحهم بدل مغادرة القاعة.

المصدر: وكالات