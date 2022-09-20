شولتز يحذر من تدهور في الاقتصاد الألماني بحلول العام 2023

حذر المستشار الألماني أولاف شولتز من تدهور في اقتصاد بلاده بحلول العام 2023 بسبب تداعيات الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والأسمدة والمواد الغذائية.

وأضاف أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسببت في أزمة عالمية على نطاق واسع.

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يذكر أنه في الـ 22 من يوليو تم في إسطنبول توقيع اتفاقية الحبوب متعددة الأطراف بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا والأمم المتحدة والتي تنص على رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الروسية مقابل رفع روسيا الحظر على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود بما في ذلك ميناء أوديسا.

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وووصف الرئيس فلاديمير بوتين سياسة العقوبات الأوروبية لتقويض الاقتصاد الروسي بـ"رمية البوميرانغ" التي ارتدت على الاقتصاد العالمي بأسره.

من جهته قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده ستناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية وقف العمل باتفاقية الغذاء والأسمدة الروسية بسبب عدم التزام الطرف الآخر بمسار صادرات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود الأوكرانية إلى الدول المحتاجة إليها.

المصدر: نوفوستي