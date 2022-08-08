الحكومة الألمانية: أمامنا أشهر صعبة

صرّح ستيفن هيبيستريت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، بأن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يستبعد إمكانية تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 ، حتى في حالة حدوث موقف صعب في الأشهر المقبلة.

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وذكرت الحكومة الألمانية أن البلاد أمامها أشهر صعبة لمواجهة نقص إمدادات الغاز، بحسب وسائل إعلام محلية.

وكان المستشار الألماني السابق، غيرهارد شرودر، قد زار موسكو أواخر يوليو الماضي والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة قضايا الطاقة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن السياسي الألماني شرودر مهتم بما إذا كان يمكن استخدام نورد ستريم 2 (السيل الشمالي-2) في حل أزمة نقص امدادات الغاز، وأن بوتين رد على ذلك بقوله: "هذا ممكن من الناحية التقنية"، مضيفا أن روسيا ستتمكن في حالة إطلاق خط أنابيب الغاز هذا من إمداد أوروبا بـ27 مليار متر مكعب من الغاز.

كما أن المستشار الألماني الحالي، أولاف شولتس، كان قد صرّح في رده على سؤال حول جدوى فكرة تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2، بأن هناك بالفعل قدرة كافية لتزويد أوروبا بالغاز.

يشار إلى ان ألمانيا كانت هي من أوقفت في فبراير الماضي إجراءات التصديق الخاصة بتشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي اكتمل بناؤه، وذلك على خلفية اعتراف روسيا بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، حيث صرّحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن الخط تم تجميده بالفعل.

المصدر: gazeta.ru