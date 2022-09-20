بالأسماء..المرشد الإيراني علي خامنئي يعين أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام

أصدر المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، حكما بتعيين رئيس وأمين وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام لمدة 5 سنوات.

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وأفادت قناة "العالم" بأنه "جاء في الحكم أن مجمع تشخيص مصلحة النظام يتكون من الشخصيات الحقوقية بمن فيهم رؤساء السلطات الثلاث وفقهاء مجلس صيانة الدستور وامين المجلس الاعلى للامن القومي ووزير أو رئيس المؤسسة المعنية بالموضوع ورئيس اللجنة البرلمانية بمجلس الشورى الاسلامي المعنية بالموضوع، فيما تتكون الشخصيات الحقيقية من حجج الإسلام: الشیخ حسن صانعي، والسيد قربان علي دري نجف‌ آبادی، والسيد محمود محمدي عراقي، والسيد مجید انصاري، والسيد غلام رضا مصباحي مقدم والسيد محسن أراکي".

وأوضحت "العالم" أن المجلس ضم أيضا: "غلام رضا آقازاده، وعلي آقا محمدي، وعلي أكبر أحمديان، ومحمود أحمدي نجاد، ومحمد جواد إيرواني ومحمد رضا باهنر، وأحمد توكلي، وسعيد جليلي، وغلام علي حداد عادل، وكمال خرازي، وداود دانش جعفري، وبرويز داودي، ومحمد باقر ذوالقدر، ومحسن رضائي، وسيد محمد صدر ، ومحمد حسين صفار هرندي ، ومحمد رضا عارف، ومحمد فروزنده ، وعباس علي كدخدائي، وعلي لاريجاني، وحسين محمدي، ومحمد مخبر، وحسين مظفر، وسيد مصطفى ميرسليم، ومرتضى نبوي، وعلي أكبر ولايتي، وصادق واعظ زاده، وأحمد وحيدي".

المصدر: "العالم"