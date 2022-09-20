"إرنا" تكشف عن تفاصيل لقاء ماكرون ورئيسي في نيويورك (فيديو)

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعقدا جولة من المباحثات .

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وبحسب ما ذكرت وكالة "إرنا"، فإن "هذا اللقاء جرى، بدعوة رسمية وبعد متابعة بعض القضايا ذات الصلة، حيث "توجه الرئيس الفرنسي إلى موقع الاجتماع بمقر المنظمة الأممية، وذلك عشر دقائق قبل توقيته الرسمي، حيث استقبل نظيره الايراني بحفاوة".

وأشارت "إرنا" إلى أن "وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي حضر هو الآخر إلى موقع الاجتماع قبل انطلاقه رسميا".

هذا ووجه الرئيس الفرنسي، في هذا اللقاء، دعوة رسمية الى الرئيس الإيراني، للقيام بزيارة بلاده.

وأوضحت "إرنا" أن القمة الثنائية بين الرئيسين الايراني والفرنسي في نيويورك اليوم استغرقت ساعة و30 دقيقة، بدل الـ45 الدقيقة المحدد لها سابقا، واتفقا في نهاية المباحثات الثنائية على متابعة بعض القضايا من قبل ممثليهما، في حين تقرر بأن يتم متابعة عدد من الملفات الأخرى على مستوى الرئيسين مستقبلا.

المصدر: "إرنا"