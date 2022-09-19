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محكمة دونيتسك تجدد المهلة المحددة لتقديم النقض في حكم الإعدام على المرتزق المغربي سعدون إبراهيم

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محكمة دونيتسك تجدد المهلة المحددة لتقديم النقض في حكم الإعدام على المرتزق المغربي سعدون إبراهيم
RT
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أعلنت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية تجديد المهلة المحددة لتقديم استئناف بالنقض بحق المواطن المغربي المرتزق سعدون إبراهيم المحكوم عليه بالإعدام.

وكانت محكمة دونيتسك قد أصدرت حكما بالإعدام في الـ9 من يونيو الماضي على ثلاثة مواطنين أجانب قبض عليهم في ماريوبول منتصف شهر نيسان.

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وهم البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين والمغربي سعدون إبراهيم. حيث اعترفوا بمشاركتهم في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا على جمهورية دونيتسك.

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وفي وقت سابق كان محامي دفاع المغربي سعدون إبراهيم قد قدم استئنافا ضد حكم الإعدام الذي صدر في حق موكلة.

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من جانبه صرح رئيس الهيئة القضائية في جمهورية دونيتسك في وقت سابق بأنه يمكن استئناف الحكم خلال محكمة النقض في غضون شهر من تاريخ إعلانه.

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المصدر: نوفوستي

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