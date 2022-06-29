فحص طبي يكشف عن معاناة المغربي المحكوم عليه بالإعدام في دونيتسك من اضطرابات نفسية

كشف فحص طبي أن المواطن المغربي الصادر في حقه حكم بالإعدام في جمهورية دونيتسك، يعاني من اضطرابات نفسية، وفقا لما أفادت به وكالة "تاس" نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء.

وأفاد المصدر ذاته بأن الفحوصات أظهرت اضطرابات نفسية يعاني منها أحد المرتزقة الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، وهو المواطن المغربي إبراهيم سعدون، الذي أدين بالمشاركة في الأعمال القتالية ضمن التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" عن المتحدث، أن "الاضطراب النفسي الذي تم اكتشافه من خلال فحوصات أجراها خبراء في الطب النفسي لسعدون لا يصنف مرضا"، وأشار المتحدث إلى أن هذا الاضطراب هو "سمة من سمات شخصيته".

وأضاف أن سعدون درس في جامعة كييف وحصل على أحد التخصصات التقنية من جامعة أوكرانية.

وفي 9 يونيو الجاري، أصدرت محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، على المرتزق المغربي إبراهيم سعدون، وكذلك المواطنين البريطانيين شون بينر وأيدن أسلين، حكما بالإعدام بتهمة المشاركة في الأعمال العدائية كجزء من التشكيلات المسلحة الأوكرانية كمرتزقة.

المصدر: تاس