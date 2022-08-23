دونيتسك تعلن النظر في طلبات النقض بحكم الإعدام على المرتزقة الأجانب الثلاثة

أعلن وزير العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية يوري سيروفاتكو أن إجراءات النقض ضد حكم الإعدام بحق ثلاثة مرتزقة أجانب في جمهورية دونيتسك الشعبية قيد النظر حاليا.

وقال سيروفاتكو إن "المحامين عن المرتزقة الأجانب الثلاثة قدموا طعونا بالحكم، وما زالت الطلبات قيد النظر".

وكان حكم بالإعدام قد صدر ضد ثلاثة مرتزقة أجانب، تم أسرهم في ماريوبول، هم مواطنان بريطانيان، شون بينر، وأيدن آسلين، وكذلك المواطن المغربي، إبراهيم سعدون، حيث اعترف ثلاثتهم بالذنب في المشاركة في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على الحكم في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما أقر آسلين بأنه مذنب بموجب تهمة "التدريب من أجل القيام بأنشطة إرهابية".

المصدر: تاس