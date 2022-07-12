محكمة دونيتسك تبت في استئناف الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام قبل نهاية الشهر

أعلن وزير العدل في جمهورية دونيتسك الشعبية، يوري سيروفاتكو، أن المحكمة قد تبت في استئناف المرتزقة الأجانب بنهاية يوليو الجاري.

جاء ذلك في تصريح له على قناة "روسيا 24"، حيث قال إن المحكمة إذا نظرت في الحكم دون تغيير، فإن الحكم سيدخل حيز التنفيذ وسينفذ، مشيرا إلى أن الاستئناف معلّق الآن ضد 3 أجانب.

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وتابع سيروفاتكو: "لدينا بالفعل الآن أكثر من 100 قضية جنائية ضد المدعى عليهم من كتائب آزوف القومية المتطرفة (المرفوعة ضد مقاتليها قضايا جنائية في روسيا)، وهناك حوادث قتل جماعي، ولا أستبعد أن تتخذ المحكمة قرارها بشأن هذه القضايا أيضا، وليس قضايا الأجانب وحدهم". وأشار وزير العدل إلى أن الحديث يدور بشأن كتائب آزوف حول قضايا "إرهاب" و"قتل جماعي".

وكانت المحكمة قد أدانت، 9 يونيو الماضي، 3 من المرتزقة الأجانب، تم أسرهم في ماريوبول، هم اثنان بريطانيان شون بينر وأيدن آسلين، ومغربي هو سعدون إبراهيم، حيث اعترف الثلاثة بذنبهم في المشاركة في العدوان المسلح الذي شنته أوكرانيا بهدف الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية. ويواجه الثلاثة أحكاما بالإعدام.

المصدر: نوفوستي