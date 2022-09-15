حماس تعليقا على عملية إطلاق النار في الخليل: المواجهات والاشتباكات ستتوسع

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن المواجهات والاشتباكات ستتوسع وستتواصل ثورة شعبنا العارمة ضد "المحتل" في مختلف مناطق ومدن الضفة الغربية.

وقال القانوع معلقا على عملية إطلاق النار في الخليل التي جرت مساء اليوم: "مدينة الخليل تدخل على خط النار في مواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه والانتصار للمسجد الأقصى والدفاع عنه".‏

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وأضاف: "في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات وجرائم المستوطنين في الأقصى شعبنا والشباب الثائر سيواجهون ذلك بمزيد من العمليات البطولية دفاعا عن حرمة المسجد الأقصى".

ومن جهته، اعتبر حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن "العملية في مستوطنة "كرمل" جنوب مدينة الخليل، استمرار لرد شعبنا على العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى، وعلى جرائم الاحتلال ضد شعبنا".

المصدر: RT