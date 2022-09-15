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مصادر إسرائيلية: اشتباك مسلح في مستوطنة كرمل جنوب الخليل وإصابة مستوطن

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مصادر إسرائيلية: اشتباك مسلح في مستوطنة كرمل جنوب الخليل وإصابة مستوطن
Globallookpress Mamoun Wazwaz
الخليل-صورة أرشيفية
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تحدثت مصادر إسرائيلية عن اشتباكات وأصوات إطلاق للنار في مستوطنة كرمل جنوب الخليل.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة مستوطن بالرصاص داخل معهد ديني في مستوطنة كرمل جنوب الخليل، وحالته متوسطة، والرصاص أصابه في اليد والصدر.
وأكدت مصادر إسرائيلية أن منفذ العملية تمكن من الانسحاب وتقوم قوات الأمن الإسرائيلي بمطاردته.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إغلاق مداخل ومخارج مستوطنة كرمل جنوب الخليل بعد انسحاب منفذ عملية إطلاق النار من المكان.

وقالت مصادر إسرائيلية أن الفلسطيني أطلق النار نحو مستوطنة كرمل جنوب الخليل من خارجها.

وأضافت أن منفذ العملية أطلق النار أيضا على سيارة إسرائيلية.

وأفاد مراسل القناة 14 الإسرائيلية أنه لأول مرة منذ سنوات تقع عملية بهذا الشكل الخطير في منطقة مستوطنات جنوب الخليل.

المصدر: وكالات

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