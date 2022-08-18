طهران تطالب بالإفراج عن حاج إيراني معتقل في السعودية.. ومسقط تتوسط

أكدت طهران على ضرورة إطلاق سراح الحاج الإيراني الذي اعتقل خلال مناسك الحج "في أسرع وقت ممكن"، بينما أعلنت سلطنة عمان أنها ستتابع الإجراءات اللازمة لذلك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره العماني بدر البوسعيدي، أشار فيه عبد اللهيان إلى اعتقال الشرطة السعودية أحد الحجاج الإيرانيين خلال مناسك الحج لهذا العام، وأكد على ضرورة إطلاق سراحه "في أسرع وقت ممكن".

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن البوسعيدي أنه "وفي إطار العلاقات الودية بين البلدين، سيتابع الخطوات اللازمة للإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، ذكرت قبل يومين أن قوى الأمن السعودية اعتقلت الحاج الإيراني "خليل دردمند"، منذ أكثر من شهر، عندما حاول التقاط صورة ضمن صورة أخرى لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قرب الكعبة، ونشرت الوكالة تلك الصورة:

الصورة التي بسببها تم اعتقال الحاج الإيراني حسب وكالة "فارس"

وأضافت "فارس" أنه تم تشكيل ملف قضائي بشأن المعتقل الإيراني، "ومن المقرر البت في قضيته"، وأشارت إلى أن "عدم وجود سفير إيراني في السعودية وعدم وجود علاقات دبلوماسية مع هذا البلد يعرقل سير متابعة إطلاق سراح السجناء الإيرانيين في السعودية"، وقالت: "الآن وبعد مضي 30 يوما لا تتوفر أنباء عن إطلاق سراحه".

المصدر: "إرنا" + "فارس"