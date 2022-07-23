وسائل إعلام: الوكالة اليهودية للهجرة تعمل على خطة سرية لنقل مكتب موسكو إلى إسرائيل

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" نقلا عن مصادر مطلعة أن الوكالة اليهودية للهجرة تعمل على وضع خطة سرية لنقل مكتبها في العاصمة الروسية موسكو إلى إسرائيل.

وذكرت الصحية أن "الوكالة اليهودية أطلقت سرا خطة لنقل نشاطاتها من روسيا إلى إسرائيل والتحكم عن بعد في عملية الهجرة".

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وأشارت إلى أن هذا القرار اتُخذ بعد أن طلبت وزارة العدل في روسيا تصفية أعمال الوكالة اليهودية في روسيا.

وقال مصدر مقرب من الوكالة بشكل مجازي إن "طاقم الوكالة اليهودية، يجمعون أشياءهم ويقيمون مهامهم وأنشطتهم".

وكشفت أن الوكالة تدرك أنه لا يوجد في الوقت الحالي حل للوضع القانوني الصعب الذي نشأ حولها في روسيا، لذا فهم يحاولون إنشاء نظام يسمح للراغبين بالتقدم بطلب الهجرة عن بُعد.

المصدر: نوفوستي