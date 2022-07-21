رئيس الوزراء الإسرائيلي يعقد اجتماعا طارئا بعد توجه روسيا نحو حظر نشاط الوكالة اليهودية للهجرة

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد تقييما للوضع مع ممثلين عن وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي فيما يتعلق بنشاط الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا.

وتقرر خلال اللقاء إرسال وفد مشترك من مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووزارة العدل ووزارة الهجرة والاندماج لضمان استمرار نشاط الوكالة اليهودية في روسيا.

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وأكد لابيد أن "الجالية اليهودية في روسيا مرتبطة بعمق بإسرائيل. وتبرز أهميتها في كل نقاش دبلوماسي مع القيادة الروسية. سنواصل العمل من خلال القنوات الدبلوماسية حتى لا يتوقف نشاط الوكالة اليهودية المهم".

والمنظمة الدولية "الوكالة اليهودية لإسرائيل (سخنوت)" هي منظمة تعني بضمان العلاقات بين اليهود حول العالم، وكذلك قضايا الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وقد تأسست عام 1929، وتعمل المكاتب التمثيلية للوكالة اليهودية في روسيا منذ عام 1989. وكانت صحيفة "والا" الإسرائيلية قد ذكرت، نقلا عن مصادرها، أن إسرائيل لجأت إلى روسيا لتوضيح ما يتعلق بوضع الوكالة اليهودية "سخنوت" وأنشطتها في روسيا.

المصدر: RT